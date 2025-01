Sparta Praga-Inter -1, il programma: allenamento, volo e conferenza!

Vigilia di Sparta Praga-Inter, partita valida per la penultima giornata della fase campionato di Champions League. La giornata dei nerazzurri inizierà ufficialmente alle 12 per poi proseguire fino alla serata di Praga.

PROGRAMMA – Giornata ricca oggi per l’Inter, in questa vigilia di Champions League. Domani i nerazzurri saranno ospiti allo Stadion Letna di Praga per il match valido per la penultima giornata della fase campionato. La squadra di Simone Inzaghi, tredici punti all’attivo, punta al successo per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dagli insidiosi playoff. Il programma dei nerazzurri partirà ufficialmente alle 12, quando ci sarà la rifinitura ad Appiano Gentile. Dopodiché pranzo e poi nel pomeriggio partenza verso Praga. Il volo dovrebbe essere fissato per le 16.45 dall’aeroporto di Malpensa. L’arrivo è previsto intorno alle 18.15.

Sparta Praga-Inter, arrivo in Repubblica Ceca e poi farà la conferenza stampa

ATTIVITÀ – Dopo l’arrivo a Praga, l’Inter dovrà compiere la consueta conferenza stampa di vigilia. Qui a parlare sarà Simone Inzaghi, accompagnato da un giocatore. I due presenteranno la partita contro lo Sparta Praga. L’ultima trasferta in Champions League è stata quella di Leverkusen, dove l’Inter, ricca di seconde linee, perse per 1-0 nei minuti finali per il gol di Mukiele. Si attende un altro scenario: la partita di domani è molto importante per il prosieguo in coppa.