Spalletti, ribaltone Italia clamoroso: il CT verso le dimissioni – Sky

Luciano Spalletti va verso le dimissioni da CT dell’Italia. Incredibile ribaltone in casa azzurra, dopo la clamorosa sconfitta contro la Norvegia. Il commissario tecnico può lasciare già oggi o dopo la partita contro la Moldova di domani sera.

DIMISSIONI IN VISTA – Luciano Spalletti nelle prossime ore potrebbe dimettersi. Il CT, infatti, che tra poco parlerà prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Moldova, seconda partita delle qualificazioni per i Mondiali del 2026, sembra orientato a lasciare la panchina della Nazionale azzurra. La sconfitta contro la Norvegia per 3-0 a Oslo potrebbe diventare fatale. Come riferisce Marco Nosotti, in collegamento da Coverciano per Sky Sport 24, Spalletti va verso le dimissioni. Per quanto riguarda le tempistiche: o direttamente oggi, oppure domani sera, dopo la partita contro la Moldova. Inoltre, poche ore fa, il presidente Gabriele Gravina ha parlato proprio dell’attuale CT. Da capire chi potrà essere il successore di Spalletti in caso di clamoroso addio. Da scartare l’ipotesi Claudio Ranieri, come confermato dallo stesso Gravina al Festival di Parma, mentre resta molto forte e apprezzata quella di Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, corteggiato anche dalla Fiorentina, potrebbe aspettare proprio perché si stanno per aprire le porte della Figc e di Coverciano.