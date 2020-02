Spalletti: “Milan mi voleva! Inter ha deciso di pagarmi per rimanere a casa”

Spalletti – ospite degli “Italian Sports Awards” – è tornato a parlare della sua avventura all’Inter (vedi articolo). Il tecnico toscano, attualmente senza panchina ma ancora sotto contratto con il club nerazzurro, conferma di essere stato vicino al Milan con frecciatina alla sua ex società. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Tutto Mercato Web”

FRECCIATINA – Luciano Spalletti conferma di aver avuto contatti con il Milan dopo l’esonero dall’Inter, ma non risparmia una stoccata al suo ex club: «Penso che il Napoli abbia scelto bene. Gennaro Gattuso è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete, dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Se è stato un mio rifiuto? Ci sono stati dei ragionamenti dove poi il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati».