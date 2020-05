Spalletti culla il sogno Premier ed è pronto a trattare con l’Inter – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport” Luciano Spalletti sarebbe disposto a trattare una buonuscita con l’Inter per intraprendere una nuova avventura. Magari all’estero. Magari in Premier League

SI TORNA IN SCENA! – Luciano Spalletti la settimana scorsa parlando a “Casa Sky Sport” ha confessato che, dopo mesi passati a fare il contadino, ora è pronto a tornare in pista (QUI le sue parole). Il tecnico di Certaldo ha ancora un anno di contratto con l’Inter a più di quattro milioni e mezzo netti. Ma il tempo cura le ferite. Lo Spalletti che pretendeva fino all’ultimo euro dal club nerazzurro (motivo che ha fatto saltare a suo tempo la trattativa con il Milan) ora è disposto a trovare un accordo con Giuseppe Marotta. Insomma, la guerra è finita. Ma per scrivere la parola fine sul suo ciclo all’Inter serve una nuova sfida da affrontare. Che, al momento, non c’è. Il sogno di Luciano sarebbe quello di vivere un’esperienza in Premier. Ora che è in grado di dialogare in un inglese corretto si sente pronto per misurarsi nel campionato più importante del mondo.

