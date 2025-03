Spalletti: «Bastoni giocherà. Laterale come all’Inter? Sarebbe sul divano!»

Alla vigilia di Germania-Italia Luciano Spalletti preannuncia la presenza dal primo minuto dell’interista Alessandro Bastoni, ma non solo: il CT parla della posizione in cui viene impiegato in Nazionale.

POSIZIONE – Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Germania-Italia, si è soffermato su uno degli argomenti più dibattuti: la posizione d’impiego dell’interista Alessandro Bastoni. Così il CT della Nazionale italiana ha spiegato in vista del match di Nations League: «Se Bastoni gioca oppure no? Bastoni giocherà. Poi è chiaro che metterlo più laterale significa metterlo sul divano di casa sua, perché gioca così nell’Inter. Però sul fatto di metterlo come centrale ne abbiamo parlato, abbiamo disquisito sui quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi».

Bastoni e la posizione della discordia: Spalletti conferma l’intenzione alla vigilia di Germania-Italia

COESISTENZA – Luciano Spalletti prosegue, parlando del difensore dell’Inter e del resto del reparto difensivo della sua Italia: «Secondo me Bastoni ha fatto molto bene in quella posizione lì perché è uno che sa costruire e che sa entrare con la guida della palla al piede. La situazione di Buongiorno è uguale, ora gioca a quattro ma ha sempre giocato in quella posizione lì. Sono due calciatori forti che bisognerebbe saperli far coesistere anche quando c’è Calafiori».