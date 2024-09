Spalletti: «Bastoni gioca sicuramente. Frattesi lo valuto oggi!»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa delle idee che ha in mente in vista della sfida dell’Italia contro Israele, in particolare per quanto riguarda Alessandro Bastoni e Davide Frattesi.

LE SCELTE – Luciano Spalletti ha dato due indicazioni importanti in merito alla partecipazione dal primo minuto di Alessandro Bastoni e Davide Frattesi nel match tra Israele e Italia: «Difficile riproporre la squadra vista contro la Francia. Oggi sarà fondamentale per vedere come stanno, ma 4-5 giocatori ci sta che io vada a cambiarli all’inizio. Bastoni gioca perché non intendo levare due pilastri come Calafiori e lui insieme. Alessandro ha esperienza e garantisce cose che possono far bene a tutta la squadra. Frattesi è da valutare nell’allenamento di oggi. Lui dice di stare bene, di essersi fermato in tempo contro la Francia. Nell’ultima mezz’ora, correndo sulla fatica, accumuli delle cose che poi è difficile smaltire… nel suo caso ciò non vale perché è stato sostituito prima».