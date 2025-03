Spalletti: «Acerbi per fermare Haaland? Mi fido di questi, ma grazie del consiglio»

Il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati, anche la qualità della difesa che oggi contro la Germania non ha affatto brillato.

BATTUTA – Luciano Spalletti, a margine del 3-3 contro la Germania a Dortmund, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati dal CT della Nazionale Italiana, anche l’eventualità di richiamare Francesco Acerbi per un ultimo assalto al Mondiale anche in vista del prossimo impegno contro la Norvegia di Haaland. Queste le parole di Luciano Sppalleti: «Richiamare Acerbi per fermare Haaland? Credo che calciatori come Bastoni o Calafiori abbiano delle qualità importanti. Poi che Acerbi sia un giocatore importane e stia facendo bene, si sa. Ma credo in questi ragazzi e vado avanti così. Sono giocatori che meritano, io li difendo e continuo a portarli con me. Poi è chiaro che se vedo che uno va lì dentro e subisce la tensione, devo rendermi conto e andare a cercare un sostituto. Però Alessandro Bastoni, Calafiori, Buongiorno e Di Lorenzo sono giocatori forti, per cui al di là di ciò che è successo continuerò a puntare su questi qui. Comunque, grazie del consiglio».