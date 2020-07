SPAL-Inter: le scelte di Antonio Conte, torna Eriksen dall’inizio – Sky

SPAL-Inter di questa sera vedrà una formazione nerazzurra schierata con il classico 3-4-1-2 di queste ultime settimane. Conte ancora lascia a riposo Lukaku e rilancia Eriksen dal primo minuto

Questa sera l’Inter scende in campo contro la SPAL nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. L’obiettivo dei nerazzurri è vincere per risalire al secondo posto e recuperare due punti alla Juventus fermata ieri dal pareggio sul campo del Sassuolo. Secondo “Sky Sport” il tecnico Antonio Conte schiererà il classico 3-4-1-2 di queste ultime settimane. Ancora numerose assenze a centrocampo e ancora riposo per Lukaku, che dovrebbe tornare contro la Roma. In difesa davanti ad Handanovic dovrebbero giocare Skriniar, Ranocchia e Bastoni. Confermati Brozovic e Gagliardini a centrocampo con Candreva e Biraghi sulle fasce. In attacco spazio ancora a Lautaro Martinez e Sanchez con il ritorno di Eriksen dal primo minuto in loro supporto.