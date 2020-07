SPAL-Inter 0-1 al 45′: per ora decide Candreva. Un legno per parte

Termina il primo tempo di SPAL-Inter, sfida valevole per la 33sima giornata di Serie A. I nerazzurri conducono per una rete a zero grazie al sigillo di Antonio Candreva. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – La prima grande occasione del primo tempo passa dopo soli cinque dai piedi di Marcelo Brozovic, che prova il tiro rasoterra dalla distanza, ma il pallone va a sbattere sul palo prima di scivolare sul fondo. Anche i padroni di casa si rendono pericolosi al 18′, con Andrea Petagna che prova a battere a rete dal limite dell’area piccola, ma il pallone – complice una deviazione del suo marcatore Milan Skriniar – sbatte sulla traversa. Il risultato si sblocca al 37′: azione insistita sulla sinistra, Alexis Sanchez pesca Antonio Candreva tutto solo sulla destra che chiude con una bella diagonale depositando in rete il pallone dello 0-1. Grandi proteste attorno al 40′ per un presunto fallo in uscita di Samir Handanovic su Gabriel Strefezza, per il quale il direttore di gara non concede rigore: il replay mostra come il contatto ci sia, ma il pallone sia ormai irraggiungibile per il giocatore dei ferraresi, legittimando così la decisione dell’arbitro. Squadre negli spogliatoi dunque sul punteggio di 0-1 per i nerazzurri, grazie al sigillo di Antonio Candreva.

SPAL 0 – 1 INTER

MARCATORI: Candreva (I) al 37′

SPAL (4-4-2): 25 Letica; 26 Sala, 23 Vicari (C), 41 Bonifazi, 13 Reca; 11 Murgia, 6 Valdifiori, 14 Dabo, 21 Strefezza; 32 Cerri, 37 Petagna.

A disposizione: 22 Thiam, 65 Meneghetti; 4 Cionek, 27 Felipe, 40 Tomovic, 66 Salamon; 7 Missiroli, 19 Castro, 77 D’Alessandro, 96 Tunjov; 10 Floccari, 31 Di Francesco.

Allenatore: L. Di Biagio

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 6 de Vrij, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 32 Agoumé; 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Note: Palo di Brozovic (I) al 5′, traversa di Petagna (S) al 18′; Ammoniti: Bastoni (I) al 32′ ; Sostituzioni: /; Recupero: 1′