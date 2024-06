Spagna-Italia 0-0 al 45′: che sofferenza! Donnarumma ci salva

Spagna-Italia 0-0 dopo i primi 45′. La Nazionale azzurra soffre tantissimo e Donnarumma più volte ci mette una pezza. Primo tempo di marca spagnola.

PARI E SOFFERENZA – A Gelsenkirchen va in scena la seconda sfida del gruppo B della Nazionale: Spagna-Italia. Il primo tempo è molto complicato e difficile per gli azzurri, che per larghi tratti soccombono alla pressione e alla qualità immensa dei palleggiatori spagnoli. Spalletti decide di confermare per intero il blocco che ha ribaltato e vinto contro l’Albania. Nella Spagna fuori Nacho per infortunio, al suo posto c’è Le Normand. Avvio super degli spagnoli, che dopo un minuto sfiorano il gol del vantaggio con il colpo di testa di Pedri, bravissimo Donnarumma. L’Italia soffre tremendamente a destra con un Nico Williams in grande spolvero. Al 10′ il giocatore dell’Athletic Bilbao di testa salva gli azzurri mettendo al lato di un nonnulla. Tra il 23′ e il 25′ è la volta di Morata prima e Fabian Ruiz poi spaventano ancora l’Italia, ma fortunatamente si rimane sullo 0-0. Nel finale, è sempre la Spagna a premere sull’acceleratore, col solito Nico Williams a mandare in tilt Di Lorenzo. In qualche modo la difesa azzurra riesce a fermare il fortissimo esterno. Al 41′ Donnarumma in presa sicura su Fabian Ruiz. Finisce 0-0 il primo tempo, ma la Spagna ci ha dominati.

