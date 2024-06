Spagna-Italia, Marotta si ripete: il presidente dell’Inter in tribuna!

Spagna-Italia, seconda partita del girone B. In tribuna diversi vip e uomini di sport, tra questi anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta.

PRESENTE – Marotta vicino all’Italia in questa partitissima contro la Spagna. Il presidente dell’Inter, infatti, figura tra i tanti vip presenti in tribuna. Come contro l’Albania, Marotta è presente per stare vicino alla Nazionale, ma anche ovviamente ai vari giocatori nerazzurri convocati e in campo. Test fondamentale per la Nazionale, che dopo aver battuto l’Albania nella gara di esordio, adesso c’è la solita temibile e talentuosa Spagna di Luis De La Fuente. Il neo presidente nerazzurro in tribuna insieme ad altre elevate cariche del calcio italiano: come il presidente della Figc Gabriele Gravina.