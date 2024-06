Spagna-Italia, Frattesi insidiato: Spalletti valuta. Poi conferme − Sky

Tra due giorni Spagna-Italia, seconda partita del gruppo B per gli azzurri. Davide Frattesi può uscire dall’undici iniziale. Per Spalletti due giorni di tempo per decidere.

INSIDIATO – Parte l’antivigilia di Spagna-Italia, seconda sfida del gruppo B per gli azzurri di Luciano Spalletti. Dopo aver esordito bene contro l’Albania, trovando tre punti in rimonta, l’Italia oggi si allenerà a Iserlohn alle 17. Alle 13.45 parlerà un giocatore in conferenza stampa, ancora però da designare. A proposito di conferenza stampa, ieri è stato il turno di Davide Frattesi, il quale è partito dall’inizio a Dortmund contro l’Albania. Ora rischia la panchina, a discapito di Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma può giocare titolare al posto di uno tra l’interista e il compagno Lorenzo Pellegrini.

Italia-Spagna, Spalletti conferma il resto della formazione?

CONFERME – Eccetto Frattesi, per il resto potrebbe prevalere la filosofia del “squadra che vince non si cambia”. Anche la difesa, riferisce Sky Sport, dunque potrebbe rimanere così con Alessandro Bastoni ancora centrale e Riccardo Calafiori come braccetto di sinistra. Federico Dimarco, autore del clamoroso errore dopo 30” che ha regalato palla e gol all’Albania, non è a rischio. Ovviamente intoccabile Nicolò Barella, lider maximo di questa Nazionale. In avanti, Scamacca va verso la conferma, così come Federico Chiesa.

Italia (4-3-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Cristante, Jorginho; Pellegrini, Chiesa; Scamacca