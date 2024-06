Spagna-Italia, fiducia al blocco Inter? La probabile formazione − CdS

Spagna-Italia stasera alle 21. La Nazionale azzurra si gioca il pass per gli ottavi di finale. Spalletti ragiona sulla formazione, col blocco Inter da riconfermare.

ULTIME – Spagna-Italia, l’attesa è finita. Oggi al via la seconda partita del gruppo B per gli azzurri di Luciano Spalletti, che in caso di vittoria staccherebbero il pass per gli ottavi di finale senza fare alcun calcolo all’ultima giornata. Anche un pareggio non sarebbe un risultato da buttare via. Insomma, Spagna-Italia sarà fondamentale per il “nostro” Euro 2024. Entrambe le squadre sono reduci da due esordi vincenti: la Roja contro la Croazia per 3-0 e l’Italia con l’Albania in rimonta per 2-1. A proposito di Italia-Albania, Spalletti potrebbe fare copia-incolla e riconfermare per intero la formazione che ha battuto Asllani e compagni. Il blocco Inter verso la riconferma.

Spagna-Italia, la probabile formazione del CT Spalletti

SCELTE – Squadra che vince non si cambia: questo il leitmotiv di Spalletti in vista di Spagna-Italia. Il CT di Spalletti, il quale ieri si è pronunciato anche sulla gerarchia dei rigoristi, va verso la conferma dell’undici che ha rimontato e battuto l’Albania alla prima giornata. Quattro dell’Inter verso la rinnovata fiducia: Alessandro Bastoni e Federico Dimarco in difesa, Nicolò Barella e Davide Frattesi in mezzo al campo. Rimane ancora in ballo l’ipotesi Bryan Cristante, che potrebbe anche rilevare il compagno alla Roma Lorenzo Pellegrini. Per il resto, ci sono sia Riccardo Calafiori in difesa che Federico Chiesa in avanti. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho; Chiesa, Barella, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.