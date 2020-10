Spadafora: “Stiamo lottando per far continuare lo sport....

Spadafora: “Stiamo lottando per far continuare lo sport. Il protocollo…”

Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di SkyTg24 a margine dell’evento Tennis & Friends. Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport ha confermato la volontà di far proseguire il calcio, nonostante il grande aumento di casi di Coronavirus in Italia. Di seguito le parole del ministro

SPORT DA CONTINUARE – Di seguito le dichiarazioni di Vincenzo Spadafora: «Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed è per questo che in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile. Sapremo tutto tra poco, ci stiamo confrontando».