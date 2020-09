Spadafora: “Protocollo FIGC serio. Incontrerò Gravina e Dal Pino”

Condividi questo articolo

Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, Ministro per la Salute, ha parlato a “Sky Sport” riguardo alla situazione legata ai casi di Coronavirus nel Genoa e al protocollo della FIGC

SITUAZIONE CAMPIONATO – Vincenzo Spadafora rassicura tutti, nonostante i numerosi casi di Coronavirus al Genoa. Queste le sue parole sulla situazione: «È sicuramente un fulmine a ciel sereno, anche perché il protocollo della FIGC è molto serio. Adesso sono state prese tutte le misure di cautela al Genoa, vediamo anche i risultati al Napoli, ma credo che il campionato sia in grado di potersi svolgere nel modo previsto. Sentirò Gravina e la prossima settimana mi incontrerò anche con Dal Pino, con loro faremo il punto della situazione. Vediamo, siamo a inizio campionato e purtroppo stiamo ancora sperimentando nuove modalità per portare avanti quella normalità auspicata, con tutte le tutele e le modalità necessarie. Siamo sempre pronti ad accogliere ogni elemento migliorativo, per ora ci atteniamo al protocollo vigente».