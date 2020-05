Spadafora: “Parere CTS su protocollo FIGC in arrivo! Linee guida pronte”

Spadafora ha riferito alcuni aggiornamenti sulla possibile ripresa della Serie A e non solo. Il Ministro dello Sport, attraverso un video postato sulla propria pagina Facebook, annuncia l’imminenza del parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della FIGC

AGGIORNAMENTI – Così Vincenzo Spadafora: «Siamo pronti per sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico le Linee guida per la ripresa degli allenamenti di tutti gli sport di squadra. E siamo pronti soprattutto a presentare anche le Linee guida per la riapertura di palestre, piscine, circoli sportivi e centri tennis. Ad ore, tra stasera e forse domani, arriverà anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra nel mondo del calcio».