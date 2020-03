Spadafora: “Decreto su stop sport? Siamo al lavoro. La possibile firma…”

Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato dopo la decisione odierna del CONI sul fermare lo sport in Italia (QUI il comunicato). Il Ministro ha confermato all’ANSA di lavorare al decreto

STOP IN ARRIVO – Queste le parole di Vincenzo Spadafora: «Sono già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani. Ho appreso con piacere l’esito dell’incontro svoltosi oggi al Foro Italico con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e i presidenti delle federazioni degli sport di squadra. Ringrazio tutti per la serietà, la collaborazione e la presa di coscienza della gravità della situazione».