Spadafora: “Se curva contagi lo consente tifosi allo stadio a settembre”

Condividi questo articolo

Spadafora apre al ritorno dei tifosi allo stadio. Il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, intervenuto a “Radio anch’io” su “Rai Radio 1”, ha parlato della possibilità che si rigiochi a porte aperte, seppur con tutta una serie di precauzioni. A breve previste ulteriori novità in tal senso.

RIAPERTURA – La Serie A, anche per la trentaseiesima giornata che inizierà stasera (vedi articolo), sarà a porte chiuse. Si andrà così sino a fine campionato, ma per la prossima stagione il ministro Vincenzo Spadafora dà una speranza: «Se la curva epidemiologica ce lo consentirà a settembre si può riprendere a vedere il pubblico allo stadio. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore».