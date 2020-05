Spadafora annuncia: “FIGC modifica il protocollo, OK allenamenti Serie A”

Spadafora annuncia alla Camera che la FIGC è d’accordo con la modifica del protocollo sanitario di garanzia. Questo significa che gli allenamenti delle squadre di Serie A possono riprendere da lunedì prossimo. Non c’è però ancora nessun accordo per la ripresa del campionato.

SECONDA DICHIARAZIONE – Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, ha già parlato in mattinata al Senato (vedi articolo). Ora l’ha fatto alla Camera, e oltre a ripetere le stesse cose di stamattina ha dato una novità per la Serie A. Ecco quale: «Pochi minuti prima di entrare in aula ho ricevuto la lettera del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che mi comunica che la FIGC ha accolto tutte le osservazioni del Comitato tecnico scientifico, riadattando il proprio protocollo e quindi consentendo, a questo punto, senza altre difficoltà di riprendere il 18 maggio gli allenamenti. Se il campionato riprenderà, come tutti auspichiamo, sarà anche grazie al fatto che ci saremo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza, che è quello che ho detto dal primo giorno. Non con la fretta, che è strumentalizzabile. Vorremmo ripartire con il campionato, ma nelle condizioni che possano assicurare di continuare, senza altri stop, e con la sicurezza di tutti».