Spadafora: “Al lavoro per problema quarantena. Calcio in TV? Accordo…”

Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha parlato all’ANSA della questione quarantena per il calcio italiano e dell’accordo per mostrare la Serie A in chiaro in televisione.

QUESTIONE QUARANTENA – Problema quarantena per il calcio, Vincenzo Spadafora cerca di tranquillizzare gli appassionati della Serie A di fronte alla minaccia di un nuovo stop al campionato: «Da quando ieri pomeriggio ho letto il verbale del CTS, che mette nero su bianco quanto la proposta FIGC sia valida dal punto di vista medico-scientifico ma non compatibile col Decreto Legge del 16 maggio, sto lavorando, con il ministro Speranza, per superare il problema normativo che è emerso, e che di certo non ho creato io. I miei uffici, in contatto con quelli del Ministero della Salute, hanno vagliato tutte le ipotesi per cercare quella più veloce ed efficace, e speriamo di chiudere con un atto amministrativo già domani»

CALCIO IN CHIARO – Il Ministro Spadafora ha poi parlato anche dell’accordo per mostrare la Serie A in chiaro in televisione: «Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo stasera si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio».

Fonte: ANSA