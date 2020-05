Spadafora accelera: “4 maggio, Cts valuti allenamenti anche per i club”

Spadafora ha scritto al Comitato tecnico-scientifico, sottolineando una possibile accelerata per gli allenamenti dei club di Serie A. E in generale per gli sport di squadra di interesse Nazionale. Si riparte dal 4 maggio in tutta la Nazione, dopo le singole ordinanze regionali? Di seguito le ultime dall’ANSA

ORE CRUCIALI – Spadafora scrive al Cts, possibile nuova valutazione degli allenamenti dal 4 maggio per i club di Serie A: “Si torni a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”. Si attende quindi la risposta del comitato. I club di Serie A sperano: pronti a ripartire?