Sosta nazionali, ma Inter al lavoro! Attesa Lista UEFA | Inter Chat Live

IN VIDEO − Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La puntata odierna si concentrerà sulla sosta per le Nazionali con undici interisti impegnati tra Nations League e qualificazioni Mondiali e i dubbi legati alle condizioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu da sciogliere. In ogni caso, Simone Inzaghi potrà contare su un gruppo più folto del solito. Grande attesa per la Lista UEFA e le decisioni del tecnico interista. Ne parliamo alle 18.30 con voi su Inter Chat: in conduzione Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Alessia Novelli ed Emanuele Rossi.

Inter Chat Speciale Calciomercato LIVE: tutte le info