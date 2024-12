Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026: Italia in A o I. Le avversarie

Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 appena terminato a Zurigo. L’Italia, che era testa di serie, è stata sorteggiata nel gruppo A e I. La decisione definitiva dipenderà dal quarto di finale di Nations League con la Germania. Queste le avversarie della Nazionale di Luciano Spalletti.

SORTEGGIO MONDIALI 2026 – L’Italia, dopo due esclusioni consecutive per i Mondiali del 2018 e per quelli del 2022, rispettivamente in Russia e in Qatar, ora dovrà necessariamente raggiungere la prossima edizione della kermesse internazionale che si terrà in tre paesi: USA, Canada e Messico. A Zurigo, la Nazionale di Luciano Spalletti partiva come testa di serie, grazie all’ottimo cammino in Nations League. Al Mondiale si qualificheranno non più 32 squadre, bensì 48.

REGOLAMENTO – Le 54 nazionali europee ai nastri di partenza sono state suddivise in 12 gruppi, 6 da cinque squadre e altrettanti da quattro. Ci saranno delle X, in quanto le otto nazionali qualificate ai quarti di finale di Nations League conosceranno le loro avversarie solo dopo le gare di marzo. Se l’Italia dovesse qualificarsi alle Finals di Nations League sarebbe necessariamente inserita in un gruppo da quattro, iniziando il suo percorso nelle qualificazioni nel settembre 2025. Qualora dovesse essere sconfitta nei quarti sarebbero due le possibilità. Potrebbe essere inserita ugualmente in un gruppo da quattro squadre, giocando due amichevoli a giugno e le prime gare del girone di qualificazione a settembre 2025 o essere inserita in un gruppo da cinque e intraprendere già a giugno il cammino verso il Mondiale. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo e hanno beccato le seguenti avversarie:

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: I DUE GRUPPI DELL’ITALIA

GRUPPO A: vincente Germania/Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

GRUPPO I: sconfitta Germania/Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia