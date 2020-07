Sorteggio Europa League, oggi l’UEFA dÃ  il tabellone anche per l’Inter

Sorteggio Europa League, oggi l’UEFA dà il tabellone anche per l’Inter

Oggi sorteggio della fase finale di Europa League. Alle 13 a Nyon, presso la sede dell’UEFA, si conoscerà il tabellone del torneo, che riprenderà ad agosto e tutto in Germania. L’Inter prima dovrà superare il Getafe, ma saprà da subito gli eventuali successivi avversari.

FINAL EIGHT – Il sorteggio della fase finale di Europa League fa riprendere, formalmente, il torneo interrotto a marzo. Si sono giocati sei delle partite di andata degli ottavi di finale: il ritorno delle sfide già disputate si giocherà negli stadi originali, mentre Inter-Getafe e Siviglia-Roma saranno da subito in gara secca e in campo neutro. Le quattro sedi scelte dall’UEFA sono Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen, con la prima città che ospiterà anche la finale. Alle 13 previsti tre sorteggi: il primo per i quarti di finale, il secondo per le semifinali e il terzo per definire chi sarà “in casa” nell’ultimo atto. Non ci sono teste di serie né restrizioni, quindi possibili derby. In più, essendo un sorteggio aperto, nell’urna ci saranno soltanto le palline delle squadre vincenti, perciò non si avrà già qualche accoppiamento sicuro ma solo il tabellone. Di seguito il riepilogo degli ottavi di finale d’andata di Europa League e il calendario.

EUROPA LEAGUE – OTTAVI DI FINALE

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0)

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Copenaghen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1)

Manchester United-LASK (andata 5-0)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1)

Wolverhampton-Olympiakos (andata 1-1)

Inter-Getafe (gara secca)

Siviglia-Roma (gara secca)

Ritorno negli stadi delle squadre di casa; sfide uniche in Germania.

EUROPA LEAGUE – CALENDARIO

Ottavi di finale: mercoledì 5 e giovedì 6 agosto (ore 18.55 e 21)

Quarti di finale: lunedì 10 e martedì 11 agosto (ore 21)

Semifinali: domenica 16 e lunedì 17 agosto (ore 21)

Finale: venerdì 21 agosto (ore 21)

L’UEFA darà in mattinata eventuali paletti per il sorteggio di Europa League.