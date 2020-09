Sorteggio Coppa Italia 2020-2021, oggi il tabellone: tutte le informazioni

Coppa Italia trofeo

Il sorteggio della Coppa Italia 2020-2021 si terrà oggi: alle 15 sarà definito il tabellone della nuova edizione, al via il 23 settembre (vedi articolo). Queste tutte le informazioni, su Inter-News.it sarà possibile seguire il LIVE con gli accoppiamenti a partire dalle 14.30.

SORTEGGIO COPPA ITALIA – Il tabellone della Coppa Italia sarà definito questo pomeriggio. Il sorteggio si terrà presso la sede della Lega Serie A a Milano, e salvo comunicazioni particolari il format sarà lo stesso delle scorse stagioni. Settantotto le squadre al via: tutte quelle di Serie A e Serie B 2020-2021, ventinove di Serie C e nove di Serie D. Se la Lega Nazionale Dilettanti ha già provveduto a indicare le partecipanti la Lega Pro ha dato semplicemente i criteri, quindi si attende l’ufficialità in merito. Di seguito le società interessate e le date.

SORTEGGIO COPPA ITALIA 2020-2021 – LE DATE

Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 13 gennaio 2021, mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 maggio 2021

SORTEGGIO COPPA ITALIA 2020-2021 – LE SQUADRE PARTECIPANTI

SERIE A

Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sassuolo – teste di serie, entrano agli ottavi di finale. Sorteggio per definire il numero di inserimento nel tabellone

Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Parma, Sampdoria, Spezia, Torino, Udinese, Verona – entrano al terzo turno eliminatorio

SERIE B

Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, SPAL, Venezia, Vicenza, Virtus Entella – entrano al secondo turno eliminatorio

SERIE C

Perugia, Trapani, Juve Stabia, Livorno – retrocesse dalla Serie B 2019-2020. Due entrano al primo turno eliminatorio, due al secondo turno eliminatorio

Carrarese, Renate, Pontedera, Alessandria, Novara, Albinoleffe, Arezzo, Pro Patria (Girone A 2019-2020), Carpi, Sudtirol, Padova, Feralpisalò, Piacenza, Triestina, Modena, Sambenedettese (Girone B 2019-2020), Bari, Monopoli, Potenza, Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo, Virtus Francavilla, Avellino (Girone C 2019-2020) – entrano al primo turno eliminatorio

SERIE D

Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison, Latte Dolce, Pineto, San Nicolò Notaresco, Trastevere, Tritium – entrano al primo turno eliminatorio, giocando in trasferta

La Lega Pro non ha ancora fornito i nomi delle squadre partecipanti. Pertanto, è possibile che nel sorteggio del tabellone di Coppa Italia siano presenti società differenti.