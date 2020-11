Sorteggio Coppa Italia, oggi si definisce il campo degli ottavi: anche l’Inter

La Coppa Italia oggi avrà un sorteggio. Non quello per il tabellone, già avvenuto a settembre (vedi articolo), bensì quello per il campo negli ottavi e quarti di finale. L’Inter attende di sapere se giocherà in casa o in trasferta la gara secca contro la Fiorentina. Segui dalle ore 14.45 LIVE su Inter-News.it tutto l’evento.

LA DECISIONE – La Coppa Italia, per la terza stagione consecutiva, prevede il sorteggio del campo per ottavi e quarti di finale. Questo avviene in caso di partite fra una squadra di Serie A fra le teste di serie (le prime otto della scorsa stagione, quelle che entreranno in gioco dagli ottavi) e le altre dodici (entrate in tabellone dal terzo turno eliminatorio, che si sono qualificate fra mercoledì e ieri), si deciderà chi giocherà in casa la partita secca. Oggi alle ore 15, nella sede della Lega Serie A a Milano, si definirà il programma del prossimo turno, che si giocherà il 13 e 20 gennaio (date indicative).

SORTEGGIO COPPA ITALIA, IL REGOLAMENTO – In caso di sfida fra una squadra di Serie A e una di Serie B sarà sempre la prima a giocare in casa la gara secca. Napoli-Empoli sarà al San Paolo (dopo che i toscani avranno ricevuto dal Giudice Sportivo il 3-0 a tavolino, perché mercoledì il Brescia non si è presentato), Sassuolo-SPAL è a Reggio Emilia. Tutte le altre sei partite, inclusa Inter-Fiorentina, dovranno essere sorteggiate. In aggiunta si stabiliscono i quarti di finale: nel caso in cui si dovessero incontrare due teste di serie giocherebbe in casa quella col numero più basso di inserimento nel tabellone (1 Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, 4 Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo e 8 Lazio), altrimenti vale il sorteggio. Di seguito il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e l’indicazione delle partite con sorteggio.

COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Cagliari *

Lazio-Parma *

Napoli-Empoli **

Roma-Spezia *

Inter-Fiorentina *

Milan-Torino *

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa *

* sorteggio del campo

** qualificazione dell’Empoli da ufficializzare tramite Giudice Sportivo, si gioca a Napoli