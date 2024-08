Sorteggio Champions League, tutte le fasce! Con l’Inter 36 qualificate

Il sorteggio della nuova fase campionato di Champions League comincia a prendere forma! In attesa della cerimonia di domani (ore 18) a Monte-Carlo, da pochi minuti con la conclusione degli spareggi è possibile conoscere le quattro fasce delle varie urne: da qui l’Inter avrà due avversari per ogni raggruppamento, ma non squadre della stessa nazione.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 – FASCE SORTEGGIO FASE CAMPIONATO



PRIMA FASCIA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid (Spagna, campione in carica) 136.000

Manchester City (Inghilterra) 148.000

Bayern Monaco (Germania) 144.000

PSG (Francia) 116.000

Liverpool (Inghilterra) 114.000

Inter (Italia) 101.000

Borussia Dortmund (Germania) 97.000

RB Lipsia (Germania) 97.000

Barcellona (Spagna) 91.000

SECONDA FASCIA

Bayer Leverkusen (Germania) 90.000

Atlético Madrid (Spagna) 89.000

Atalanta (Italia) 81.000

Juventus (Italia) 80.000

Benfica (Portogallo) 79.000

Arsenal (Inghilterra) 72.000

Club Brugge (Belgio) 64.000

Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

Milan (Italia) 59.000

TERZA FASCIA

Feyenoord (Olanda) 57.000

Sporting CP (Portogallo) 54.500

PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

Dinamo Zagabria (Croazia) 50.000

Red Bull Salisburgo (Austria) 50.000

Lille (Francia) 47.000

Stella Rossa (Serbia) 40.000

Young Boys (Svizzera) 34.500

Celtic (Scozia) 32.000

QUARTA FASCIA

Slovan Bratislava (Slovacchia) 30.500

Monaco (Francia) 24.000

Sparta Praga (Repubblica Ceca) 22.500

Aston Villa (Inghilterra) 20.860

Bologna (Italia) 18.056

Girona (Spagna) 17.897

Stoccarda (Germania) 17.324

Sturm Graz (Austria) 14.500

Brest (Francia) 13.366

Il nuovo format della Champions League prevede una fase campionato al posto della vecchia fase a gironi, con sorteggio domani alle 18 a Monte-Carlo. Le prime partite si svolgeranno dal 17 al 19 settembre, per la prima di otto giornate (anziché sei). Il sorteggio della fase campionato di Champions League sarà in parte automatico, con l’Inter che troverà due avversarie per ciascuna fascia e ne sfiderà quattro in casa e quattro in trasferta. Il calendario con date e orari delle partite sarà reso noto sabato 31 agosto, perché legato ai sorteggi delle altre due coppe europee previsti per venerdì.