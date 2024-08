Sorteggio Champions League, tutta la fase campionato con l’Inter!

Si è appena concluso l’incredibile sorteggio di Champions League, con un clamoroso nuovo format che vede trentasei calendari diversi (uno per ciascuna partecipante). Ecco tutto il riepilogo, con l’Inter che dalla prima fascia ha pescato Arsenal e Manchester City.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – FASE CAMPIONATO

SQUADRE PRIMA FASCIA

PSG: Manchester City in casa, Bayern Monaco in trasferta, Atlético Madrid in casa, Arsenal in trasferta, PSV Eindhoven in casa, Red Bull Salisburgo in trasferta, Girona in casa, Stoccarda in trasferta.

Liverpool: Real Madrid in casa, RB Lipsia in trasferta, Bayer Leverkusen in casa, Milan in trasferta, Lille in casa, PSV Eindhoven in trasferta, Bologna in casa, Girona in trasferta.

Real Madrid: Borussia Dortmund in casa, Liverpool in trasferta, Milan in casa, Atalanta in trasferta, Red Bull Salisburgo in casa, Lille in trasferta, Stoccarda in casa, Brest in trasferta.

Barcellona: Bayern Monaco in casa, Borussia Dortmund in trasferta, Atalanta in casa, Benfica in trasferta, Young Boys in casa, Stella Rossa in trasferta, Brest in casa, Monaco in trasferta.

Borussia Dortmund: Barcellona in casa, Real Madrid in trasferta, Shakhtar Donetsk in casa, Club Brugge in trasferta, Celtic in casa, Dinamo Zagabria in trasferta, Sturm Graz in casa, Bologna in trasferta.

RB Lipsia: Liverpool in casa, Inter in trasferta, Juventus in casa, Atlético Madrid in trasferta, Sporting CP in casa, Celtic in trasferta, Aston Villa in casa, Sturm Graz in trasferta.

Bayern Monaco: PSG in casa, Barcellona in trasferta, Benfica in casa, Shakhtar Donetsk in trasferta, Dinamo Zagabria in casa, Feyenoord in trasferta, Slovan Bratislava in casa, Aston Villa in trasferta.

Inter: RB Lipsia in casa, Manchester City in trasferta, Arsenal in casa, Bayer Leverkusen in trasferta, Stella Rossa in casa, Young Boys in trasferta, Monaco in casa, Sparta Praga in trasferta.

Manchester City: Inter in casa, PSG in trasferta, Club Brugge in casa, Juventus in trasferta, Feyenoord in casa, Sporting CP in trasferta, Sparta Praga in casa, Slovan Bratislava in trasferta.

SQUADRE SECONDA FASCIA

Shakhtar Donetsk: Bayern Monaco in casa, Borussia Dortmund in trasferta, Atalanta in casa, Arsenal in trasferta, Young Boys in casa, PSV Eindhoven in trasferta, Brest in casa, Bologna in trasferta.

Juventus: Manchester City in casa, RB Lipsia in trasferta, Benfica in casa, Club Brugge in trasferta, PSV Eindhoven in casa, Lille in trasferta, Stoccarda in casa, Aston Villa in trasferta.

Milan: Liverpool in casa, Real Madrid in trasferta, Club Brugge in casa, Bayer Leverkusen in trasferta, Stella Rossa in casa, Dinamo Zagabria in trasferta, Girona in casa, Slovan Bratislava in trasferta.

Benfica: Barcellona in casa, Bayern Monaco in trasferta, Atlético Madrid in casa, Juventus in trasferta, Feyenoord in casa, Stella Rossa in trasferta, Bologna in casa, Monaco in trasferta.

Arsenal: PSG in casa, Inter in trasferta, Shakhtar Donetsk in casa, Atalanta in trasferta, Dinamo Zagabria in casa, Sporting CP in trasferta, Monaco in casa, Girona in trasferta.

Bayer Leverkusen: Inter in casa, Liverpool in trasferta, Milan in casa, Atlético Madrid in trasferta, Red Bull Salisburgo in casa, Feyenoord in trasferta, Sparta Praga in casa, Brest in trasferta.

Club Brugge: Borussia Dortmund in casa, Manchester City in trasferta, Juventus in casa, Milan in trasferta, Sporting CP in casa, Celtic in trasferta, Aston Villa in casa, Sturm Graz in trasferta.

Atalanta: Real Madrid in casa, Barcellona in trasferta, Arsenal in casa, Shakhtar Donetsk in trasferta, Celtic in casa, Young Boys in trasferta, Sturm Graz in casa, Stoccarda in trasferta.

Atlético Madrid: RB Lipsia in casa, PSG in trasferta, Bayer Leverkusen in casa, Benfica in trasferta, Lille in casa, Red Bull Salisburgo in trasferta, Slovan Bratislava in casa, Sparta Praga in trasferta.

SQUADRE TERZA FASCIA

Sporting CP: Manchester City in casa, RB Lipsia in trasferta, Arsenal in casa, Club Brugge in trasferta, Lille in casa, PSV Eindhoven in trasferta, Bologna in casa, Sturm Graz in trasferta.

Celtic: RB Lipsia in casa, Borussia Dortmund in trasferta, Club Brugge in casa, Atalanta in trasferta, Young Boys in casa, Dinamo Zagabria in trasferta, Slovan Bratislava in casa, Aston Villa in trasferta.

Red Bull Salisburgo: PSG in casa, Real Madrid in trasferta, Atlético Madrid in casa, Bayer Leverkusen in trasferta, Dinamo Zagabria in casa, Feyenoord in trasferta, Brest in casa, Sparta Praga in trasferta.

Stella Rossa: Barcellona in casa, Inter in trasferta, Benfica in casa, Milan in trasferta, PSV Eindhoven in casa, Young Boys in trasferta, Stoccarda in casa, Monaco in trasferta.

Dinamo Zagabria: Borussia Dortmund in casa, Bayern Monaco in trasferta, Milan in casa, Arsenal in trasferta, Celtic in casa, Red Bull Salisburgo in trasferta, Monaco in casa, Slovan Bratislava in trasferta.

Feyenoord: Bayern Monaco in casa, Manchester City in trasferta, Bayer Leverkusen in casa, Benfica in trasferta, Red Bull Salisburgo in casa, Lille in trasferta, Sparta Praga in casa, Girona in trasferta.

PSV Eindhoven: Liverpool in casa, PSG in trasferta, Shakhtar Donetsk in casa, Juventus in trasferta, Sporting CP in casa, Stella Rossa in trasferta, Girona in casa, Brest in trasferta.

Lille: Real Madrid in casa, Liverpool in trasferta, Juventus in casa, Atlético Madrid in trasferta, Feyenoord in casa, Sporting CP in trasferta, Sturm Graz in casa, Bologna in trasferta.

Young Boys: Inter in casa, Barcellona in trasferta, Atalanta in casa, Shakhtar Donetsk in trasferta, Stella Rossa in casa, Celtic in trasferta, Aston Villa in casa, Stoccarda in trasferta.

SQUADRE QUARTA FASCIA

Sturm Graz: RB Lipsia in casa, Borussia Dortmund in trasferta, Club Brugge in casa, Atalanta in trasferta, Sporting CP in casa, Lille in trasferta, Girona in casa, Brest in trasferta.

Monaco: Barcellona in casa, Inter in trasferta, Benfica in casa, Arsenal in trasferta, Stella Rossa in casa, Dinamo Zagabria in trasferta, Aston Villa in casa, Bologna in trasferta.

Slovan Bratislava: Manchester City in casa, Bayern Monaco in trasferta, Milan in casa, Atlético Madrid in trasferta, Dinamo Zagabria in casa, Celtic in trasferta, Stoccarda in casa, Girona in trasferta.

Sparta Praga: Inter in casa, Manchester City in trasferta, Atlético Madrid in casa, Bayer Leverkusen in trasferta, Red Bull Salisburgo in casa, Feyenoord in trasferta, Brest in casa, Stoccarda in trasferta.

Aston Villa: Bayern Monaco in casa, RB Lipsia in trasferta, Juventus in casa, Club Brugge in trasferta, Celtic in casa, Young Boys in trasferta, Bologna in casa, Monaco in trasferta.

Brest: Real Madrid in casa, Barcellona in trasferta, Bayer Leverkusen in casa, Shakhtar Donetsk in trasferta, PSV Eindhoven in casa, Red Bull Salisburgo in trasferta, Sturm Graz in casa, Sparta Praga in trasferta.

Bologna: Borussia Dortmund in casa, Liverpool in trasferta, Shakhtar Donetsk in casa, Benfica in trasferta, Lille in casa, Sporting CP in trasferta, Monaco in casa, Aston Villa in trasferta.

Girona: Liverpool in casa, PSG in trasferta, Arsenal in casa, Milan in trasferta, Feyenoord in casa, PSV Eindhoven in trasferta, Slovan Bratislava in casa, Sturm Graz in trasferta.

Stoccarda: PSG in casa, Real Madrid in trasferta, Atalanta in casa, Juventus in trasferta, Young Boys in casa, Stella Rossa in trasferta, Sparta Praga in casa, Slovan Bratislava in trasferta.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – DATE FASE CAMPIONATO

Prima giornata: 17/19 settembre 2024.

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024.

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024.

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024.

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024.

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024.

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025.

Ottava giornata: 29 gennaio 2025 (tutte le partite in contemporanea).

Il calendario con date e orari della fase campionato di Champions League sarà reso noto sabato 31 agosto, a seguito del sorteggio di Europa League e UEFA Conference League.