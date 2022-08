Sorteggio Champions League, primo paletto Inter: suddivise le squadre

Sorteggio dei gironi Champions League in programma alle ore 18 (vedi informazioni). In attesa della cerimonia di Istanbul, l’UEFA ha reso noti i club della stessa nazione che sono stati accoppiati e dunque giocheranno in giorni diversi. Fra questi anche l’Inter.

ACCOPPIAMENTI – Tutto pronto per l’atteso sorteggio di Champions League. Come ogni anno, ci sono dei paletti posti dall’UEFA in relazione alla protezione nazionale (no Derby) nonché alla divisione tra nazioni con due o più partecipanti. Questo per questioni legate ai diritti TV: i gruppi da A a D giocano un giorno, quelli da E a H in un altro. Se uno dei club indicati finisce in un gruppo da A a D l’altro che forma la sua coppia andrà, di conseguenza, in uno da E a H. Di seguito tutte le coppie del sorteggio Champions League. Inter-News seguirà il tutto a partire dalle 17.45.

A Real Madrid-Barcellona

B Eintracht Francoforte-RB Lipsia

C Manchester City-Liverpool

D Milan-Napoli

E Bayern Monaco-Borussia Dortmund

F PSG-Marsiglia

G Porto-Benfica

H Chelsea-Tottenham

I JUVENTUS-INTER

J Atlético Madrid-Siviglia

K Rangers-Celtic