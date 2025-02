Sorteggio Champions League: oggi tabellone, ottavi e avversario Inter!

Oggi è data da segnare sul calendario: a mezzogiorno il sorteggio della fase a eliminazione diretta di Champions League, che definirà il tabellone dagli ottavi alla finale di Monaco di Baviera. Per l’Inter una tra Feyenoord e PSV Eindhoven, su Inter-News.it LIVE dalle 11.45.

L’AVVERSARIO – Il sorteggio della fase a eliminazione diretta di Champions League, alle 12 a Nyon, darà molto di più dell’avversario dell’Inter agli ottavi. La nuova formula del torneo, introdotta da questa stagione, fa sì che le sedici squadre presenti saranno già piazzate in una sorta di tabellone tennistico, conoscendo automaticamente il percorso sino alla finale. Per l’Inter il primo avversario è una doppia scelta: Feyenoord o PSV Eindhoven, le squadre che agli spareggi hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus. Niente derby quindi, ma un’olandese. Quale delle due definirà anche il lato del tabellone: con la prima si finisce nella parte del Real Madrid, con la seconda del Bayern Monaco (a entrambe sarà accoppiata una tra Atlético Madrid e Bayer Leverkusen). Di seguito come si andrà a comporre il tabellone dal sorteggio di Champions League.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – TABELLONE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE (andata 4-5 marzo, ritorno 11-12 marzo)

1 PSG-Liverpool o Barcellona

2 Club Brugge-Lille o Aston Villa

3 Real Madrid-Atlético Madrid o Bayer Leverkusen

4 PSV Eindhoven-Arsenal o Inter

5 Feyenoord-Inter o Arsenal

6 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen o Atlético Madrid

7 Borussia Dortmund-Aston Villa o Lille

8 Benfica-Barcellona o Liverpool

QUARTI DI FINALE (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile)

1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI (andata 29-30 aprile, ritorno 6-7 maggio)

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

FINALE CHAMPIONS LEAGUE (sabato 31 maggio ore 21, Monaco di Baviera)

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2