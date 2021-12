Sorteggio Champions League, oggi rivale agli ottavi per l’Inter: le informazioni

Oggi in programma il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, a mezzogiorno a Nyon. Di seguito tutte le informazioni sull’evento che darà all’Inter l’avversario nella fase a eliminazione diretta, dove i nerazzurri tornano a dieci anni dall’ultima volta.



SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

Manchester City (Inghilterra, prima Gruppo A)

Liverpool (Inghilterra, prima Gruppo B)

Ajax (Olanda, prima Gruppo C)

Bayern Monaco (Germania, prima Gruppo E)

Manchester United (Inghilterra, prima Gruppo F)

Lille (Francia, prima Gruppo G)

L’Inter non può incontrare il Real Madrid avendolo già avuto nel girone e la Juventus in quanto squadra della stessa nazione.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE INFORMAZIONI

L’Inter giocherà la partita d’andata in casa (15, 16, 22 o 23 febbraio) e quella di ritorno in trasferta (8, 9, 15 e 16 marzo), sempre alle ore 21. Da questa stagione la regola del gol doppio in trasferta è stata eliminata. Le partite che nel doppio confronto saranno in parità come numero di reti andranno ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Non si possono incontrare (ancora per questo turno) squadre della stessa nazione, le prime classificate giocano il ritorno in casa.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Prime classificate: Manchester City (Inghilterra – A), Liverpool (Inghilterra – B), Ajax (Olanda – C), Real Madrid (Spagna – D), Bayern Monaco (Germania – E), Manchester United (Inghilterra – F), Lille (Francia – G), Juventus (Italia – H)

Seconde classificate: PSG (Francia – A), Atlético Madrid (Spagna – B), Sporting CP (Portogallo – C), Inter (Italia – D), Benfica (Portogallo – E), Villarreal (Spagna – F), Red Bull Salisburgo (Austria – G), Chelsea (Inghilterra – H)