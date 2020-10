Sorteggio Champions League, oggi l’Inter: tutte le informazioni e le fasce

Sorteggio Champions League

Il sorteggio di Champions League è in programma oggi alle ore 17. A Ginevra si definirà la fase a gironi, con le trentadue squadre divise in otto gruppi dopo la fine dei play-off (vedi articolo): c’è anche l’Inter, che si trova in terza fascia. Di seguito tutte le informazioni, su Inter-News.it LIVE l’evento a partire dalle ore 16.45.

L’URNA CHIAMA – Il giorno del tanto atteso sorteggio di Champions League è arrivato: a partire dalle ore 17 a Ginevra, nuova sede definita dall’UEFA (doveva essere Atene), si definiranno i gironi della stagione 2020-2021. Rispetto al solito calendario molto più fitto: dal 20 e 21 ottobre si gioca in tutti gli infrasettimanali disponibili, soste per le nazionali esclusi, quindi con due cicli da tre giornate una di fila all’altra. Di mattina saranno resi noti i paletti, ma non cambia il format: non possono sfidarsi squadre della stessa nazione, della stessa fascia e i club russi non possono affrontare le squadre ucraine. L’Inter è in terza fascia: ha sette opzioni dalla prima (Juventus esclusa) e otto dalle altre due. Nel corso del sorteggio saranno fatte ulteriori divisioni per le nazioni con più di una società partecipante, per dividerle in base ai giorni. Di seguito le fasce e il calendario.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – LE FASCE

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco – Germania (campione in carica Champions League)

Siviglia – Spagna (campione in carica Europa League)

Real Madrid – Spagna

Juventus – Italia

PSG – Francia

Liverpool – Inghilterra

Porto – Portogallo

Zenit – Russia

SECONDA FASCIA

Barcellona – Spagna

Atlético Madrid – Spagna

Manchester City – Inghilterra

Manchester United – Inghilterra

Shakhtar Donetsk – Ucraina

Borussia Dortmund – Germania

Chelsea – Inghilterra

Ajax – Olanda

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev – Ucraina

Red Bull Salisburgo – Austria

RB Lipsia – Germania

Inter – Italia

Olympiakos – Grecia

Lazio – Italia

Krasnodar – Russia

Atalanta – Italia

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca – Russia

Marsiglia – Francia

Club Brugge – Belgio

Borussia Monchengladbach – Germania

Midtjylland – Danimarca

Istanbul Basaksehir – Turchia

Rennes – Francia

Ferencvaros – Ungheria

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – LE DATE

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre