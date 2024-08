Sorteggio Champions League, sarà automatico per l’Inter! Come funziona

La nuova stagione di Champions League porta con sé diverse novità non solo sul format, ma anche a livello di sorteggio. L’Inter ne farà conoscenza fra due settimane, con una serie di accoppiamenti che saranno in maniera automatica. Ecco come funziona.

LA NOVITÀ – Giovedì 29 agosto, al Grimaldi Forum di Monte-Carlo, si terrà il sorteggio della nuova fase campionato di Champions League. Da questa stagione l’UEFA ha rivoluzionato la classica formula del torneo, che da trent’anni prevedeva sempre una fase a gironi. Adesso, invece, le trentasei squadre qualificate (ne mancano sette che arriveranno dagli spareggi) saranno tutte nella stessa classifica e affronteranno otto squadre diverse, senza divisioni particolari. Ma anche questa nuova Champions League avrà bisogno di un sorteggio, seppur diverso dal solito. Le squadre non potranno affrontare avversarie del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club dello stesso Paese. E sarà automatico.

Sorteggio Champions League fase campionato, come funziona

Le trentasei squadre saranno sorteggiate manualmente con delle palline fisiche, come sempre. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software accoppierà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Questa è la novità principale del sorteggio della nuova Champions League. Il sorteggio inizierà dalla prima fascia, quella dell’Inter, assegnando otto avversarie a tutte le nove squadre (una dopo l’altra). Poi continuerà con le altre fasce in ordine decrescente, finché tutte le squadre non conosceranno le otto avversarie.

Nuova formula anche per l’Inter, con una garanzia

Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni previste dal regolamento, garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che si verifichi una situazione di stallo. Il calendario della fase campionato di Champions League sarà annunciato due giorni dopo il sorteggio, sabato 31 agosto. Questo per evitare sovrapposizioni con le partite di Europa League e UEFA Conference League, che saranno definite venerdì 30. Il software utilizzato è fornito da AE Live. Dalla sua nomina a settembre 2023 come partner per tutti i sorteggi UEFA, l’azienda ha sviluppato e testato il software integrando vari meccanismi di controllo interni ed esterni per verificare i risultati. L’intero sviluppo del sorteggio di Champions League è stato esaminato da un revisore esterno, Ernst & Young, con particolare riguardo alla casualità e al rispetto delle regole di estrazione.