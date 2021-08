Sorteggio Champions League con l’Inter (in prima fascia): tutte le informazioni

È il gran giorno del sorteggio della fase a gironi di Champions League. Dalle 18 a Istanbul si conosceranno gli accoppiamenti del principale torneo UEFA, con l’Inter che torna in prima fascia. Ecco tutte le informazioni e le possibili avversarie dei nerazzurri.

L’ORA DELLA VERITÀ – Alle ore 18 è in programma il sorteggio della fase a gironi di Champions League. La sede quest’anno è Istanbul, dove saranno presenti le trentadue squadre qualificate. Dopo la chiusura dei play-off di ieri (vedi articolo) si conoscono le fasce, con l’Inter che per effetto della vittoria della scorsa Serie A torna fra le teste di serie (con le detentrici dei due trofei e i campioni delle prime sei nazioni). Il resto è, come di consueto, dato dal ranking UEFA.

LE INFORMAZIONI – Non cambia il format del sorteggio di Champions League: non possono sfidarsi squadre della stessa nazione e della stessa fascia. Per l’Inter ci sono sette opzioni per fascia (escludendo le italiane) ma alcune divisioni saranno date dai paletti: nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Chi ha quattro o cinque rappresentanti avrà due abbinamenti, basati sui palinsesti televisivi. Di seguito le fasce del sorteggio di Champions League e il calendario.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE FASCE



PRIMA FASCIA

Chelsea – Inghilterra (campione in carica Champions League)

Villarreal – Spagna (campione in carica Europa League)

Atlético Madrid – Spagna (campione della Liga)

Manchester City – Inghilterra (campione della Premier League)

Bayern Monaco – Germania (campione della Bundesliga)

Inter – Italia (campione della Serie A)



Lille – Francia (campione della Ligue 1)

Sporting CP – Portogallo (campione della Liga NOS)

SECONDA FASCIA

Real Madrid – Spagna

Barcellona – Spagna

Juventus – Italia

PSG – Francia

Manchester United – Inghilterra

Liverpool – Inghilterra

Siviglia – Spagna

Borussia Dortmund – Germania

TERZA FASCIA

Porto – Portogallo

Ajax – Olanda

Shakhtar Donetsk – Ucraina

RB Lipsia – Germania

Red Bull Salisburgo – Austria

Benfica – Portogallo

Atalanta – Italia

Zenit – Russia

QUARTA FASCIA

Besiktas – Turchia

Dinamo Kiev – Ucraina

Club Brugge – Belgio

Young Boys – Svizzera

Milan – Italia

Malmo – Svezia

Wolfsburg – Germania

Sheriff – Moldavia

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – IL CALENDARIO

Prima giornata: 14-15 settembre

Seconda giornata: 28-29 settembre

Terza giornata: 19-20 ottobre

Quarta giornata: 2-3 novembre

Quinta giornata: 23-24 novembre

Sesta giornata: 7-8 dicembre

Il calendario delle partite di Champions League, con date e orari ufficiali, sarà reso noto qualche ora dopo il sorteggio. Segui su Inter-News.it, a partire dalle ore 17.45, la diretta testuale e il commento video con ospite.