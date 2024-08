Sorteggio Champions League, ecco le avversarie dell’Inter! C’è il Manchester City

Il sorteggio (semiautomatico) di Champions League ha appena dato le otto avversarie dell’Inter nella nuova fase campionato. Ecco quali squadre affronterà la formazione di Inzaghi nel nuovo torneo, segui QUI la diretta.

LE AVVERSARIE – L’Inter ha appena conosciuto le otto avversarie dal sorteggio di Champions League. Estratta a mano per seconda da Gianluigi Buffon, la squadra di Simone Inzaghi ha conosciuto gli abbinamenti. Saranno quattro partite in casa e altrettante in trasferta, affrontando le seguenti rivali soltanto una volta. Per passare il turno serve arrivare tra le prime otto (su trentasei) per accedere direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima posizione si accede agli spareggi.

L’Inter affronterà RB Lipsia in casa, Manchester City in trasferta, Arsenal in casa, Bayer Leverkusen in trasferta, Stella Rossa in casa, Young Boys in trasferta, Monaco in casa, Sparta Praga in trasferta.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – DATE FASE CAMPIONATO

Prima giornata: 17/19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Il calendario con date e orari delle partite sarà reso noto sabato 31 agosto, perché dovrà essere concordato con i sorteggi di Europa League e UEFA Conference League.