Sorteggio Champions League, definite le coppie: prima divisione per l’Inter

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League si avvicina sempre più: poco meno di cinque ore e inizierà l’evento da Ginevra. Nel frattempo l’UEFA ha definito la prima divisione, che riguarda anche l’Inter: le coppie per i giorni diversi. Ecco cosa significa e l’elenco completo delle squadre interessate.

NUOVI PALETTI – Come da tradizione il sorteggio di Champions League non è del tutto libero. Oltre alla protezione nazionale (non possono esserci derby) e al divieto di sfidarsi per i club di Russia e Ucraina c’è anche un’ulteriore divisione per le nazioni con due o più partecipanti. Questo per questioni legate ai diritti TV: i gruppi da A a D giocano un giorno, quelli da E a H in un altro. Se uno dei club coinvolti finisce in un gruppo da A a D l’altro che forma la sua coppia andrà, per forza, in uno da E a H. Per distinguerli i gruppi da A a D sono individuati in rosso, mentre quelli da E a H in blu. L’Inter è accoppiata con la Juventus: quando i bianconeri saranno sorteggiati, subito essendo in prima fascia, i nerazzurri sapranno che finiranno dalla parte opposta del tabellone. Di seguito tutte le coppie.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE COPPIE

A Bayern Monaco e Borussia Dortmund (Germania)

B Siviglia e Atlético Madrid (Spagna)

C Real Madrid e Barcellona (Spagna)

D Liverpool e Manchester United (Inghilterra)

E Juventus e Inter (Italia)

F PSG e Marsiglia (Francia)

G Zenit e Lokomotiv Mosca (Russia)

H Manchester City e Chelsea (Inghilterra)

I Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev (Ucraina)

J RB Lipsia e Borussia Mönchengladbach (Germania)

K Lazio e Atalanta (Italia)

Qui tutte le informazioni sul sorteggio della fase a gironi di Champions League 2020-2021, segui dalle ore 16.45 LIVE su Inter-News.it tutti gli accoppiamenti e l’evento integrale da Ginevra.