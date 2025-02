Sorteggio Champions League, come funziona l’estrazione col nuovo format

Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League 2024-25 si svolgerà oggi alle 12:00. Inter-News.it seguirà in diretta LIVE i sorteggi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui sorteggi.

LA PROCEDURA – Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento nella fase campionato. Agli ottavi di finale di Champions League, ad esempio, le squadre che si erano classificate prima e seconda nella fase campionato, affronteranno le vincitrici degli spareggi che coinvolgevano le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18°. La terza e la quarta classificata affronteranno contro le vincitrici degli spareggi tra le squadre classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via.

Quali squadre partecipano al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League?

TABELLONE – Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta raggiungono le prime otto squadre della fase campionato al sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie e, in linea di principio, giocheranno il ritorno in casa. Ecco la lista completa:

Squadre teste di serie in Champions League

Arsenal

Aston Villa

Atletico Madrid

Barcellona

Inter

Leverkusen

Lille

Liverpool

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Borussia Dortmund

Bayern Monaco

Benfica

Club Brugge

Feyenoord

PSG

PSV

Real Madrid

Come funziona il sorteggio dagli ottavi di finale in poi?

GUIDA COMPLETA – I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie. I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi. Per il sorteggio di Champions League vengono preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato.

NELLO SPECIFICO – Il sorteggio assegna il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto. Viene estratta un pallina dall’urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto). La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L’altra testa di serie viene quindi estratta. La procedura viene ripetuta con le restanti teste di serie. In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa.

Date degli ottavi di finale, quarti e semifinali di Champions League

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)