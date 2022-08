Sorteggio Champions League, aggiornamento fasce e possibili avversarie Inter

Ieri si è chiusa l’andata degli spareggi di Champions League (vedi articolo), con il sorteggio che si terrà fra una settimana esatta, giovedì 25 alle ore 18 a Istanbul. L’Inter attende di conoscere le possibili avversarie in quarta fascia, visto che le prime due sono già definite. Ecco l’aggiornamento, in attesa del ritorno.

CHAMPIONS LEAGUE – FASCE SORTEGGIO GIRONI

PRIMA FASCIA

Real Madrid – Spagna

Eintracht Francoforte – Germania

Manchester City – Inghilterra

Milan – Italia

Bayern Monaco – Germania

PSG – Francia

Porto – Portogallo

Ajax – Olanda

SECONDA FASCIA

Liverpool – Inghilterra (134.000)

Chelsea – Inghilterra (123.000)

Barcellona – Spagna (114.000)

Juventus – Italia (107.000)

Atlético Madrid – Spagna (105.000)

Siviglia – Spagna (91.000)

RB Lipsia – Germania (83.000)

Tottenham – Inghilterra (83.000)

TERZA FASCIA

Borussia Dortmund – Germania (78.000)

Red Bull Salisburgo – Austria (71.000)

Shakhtar Donetsk – Ucraina (71.000)

Inter – Italia (67.000)

Napoli – Italia (66.000)

Sporting CP – Portogallo (55.500)

Bayer Leverkusen – Germania (53.000)

QUARTA FASCIA ATTUALE

Marsiglia – Francia (44.000)

Club Brugge – Belgio (38.500)

Celtic – Scozia (33.000)

CONFRONTO SPAREGGI

Benfica – Portogallo (61.000) o Dinamo Kiev – Ucraina (44.000)

Rangers – Scozia (50.250) o PSV Eindhoven – Olanda (33.000)

Dinamo Zagabria – Croazia (49.500) o Bodo/Glimt – Norvegia (17.000)

Stella Rossa – Serbia (46.000) o Maccabi Haifa – Israele (14.000)

Viktoria Plzen – Repubblica Ceca (31.000) o Qarabag – Azerbaigian (25.000)

Copenaghen – Danimarca (40.500) o Trabzonspor – Turchia (5.500)

Se il Benfica passa va in terza fascia, altrimenti scala la prima per coefficiente (il numero fra parentesi dopo ciascuna squadra). In attesa di ulteriori paletti dell’UEFA nel sorteggio dei gironi di Champions League non sarà possibile accoppiare squadre della stessa nazione.