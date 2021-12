Sorpresa Gruppo G, l’Inter scopre il nome dell’ultima possibile avversaria

L’Inter ha appena conosciuto il nome dell’ultima possibile avversaria nel prossimo sorteggio di Champions League. Il Lille, con la vittoria sul Wolfsburg, ha infatti chiuso il Gruppo G al primo posto davanti al Red Bull Salisburgo.

URNA – Il Gruppo G di Champions League ha emesso gli ultimi verdetti con l’Inter spettatrice interessata. Il Lille, grazie ai gol di Burak Yilmaz, Jonathan David e Angel Gomes supera con un netto 1-3 il Wolfsburg (inutile il gol nel finale di Renato Steffen) e chiude al primo posto nel girone con 11 punti. In seconda posizione a 10 si piazza il Red Bull Salisburgo che batte il Siviglia per 1-0 con la rete di Noah Okafor al 50′. La squadra di Julen Lopetegui rimane ferma a 6 punti al terzo posto e scende così in Europa League. Chiude quarto a 5 punti il Wolfsburg. Il Lille campione di Francia sarà quindi una delle possibili avversarie dell’Inter nel prossimo sorteggio di Champions League in programma lunedì 13 dicembre a Nyon in Svizzera.