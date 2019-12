SONDAGGIO – Vota il gol più bello dell’Inter nel 2019!

Con la goleada di Inter-Genoa si chiude il 2019 nerazzurro. Per l’Inter 84 gol fatti e 46 subiti in questi 12 mesi. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i cinque più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Inter-Juventus: Radja Nainggolan (1-0)

Il primo gol in lizza per il premio di gol più bello dell’Inter nel 2019 è quello di Radja Nainggolan contro la Juventus. Un gol che nasce dal mood della partita, un derby d’Italia capitato a quattro turni dal termine della Serie A. Una partita che ha un sapore diverso da quello avuto in altre stagioni, ma ugualmente fondamentale, anche se per obiettivi diversi: ogni punto è prezioso per Luciano Spalletti, che deve difendere il terzo posto. Ed è così che, nella calda sera del 27 aprile 2019, la sfida contro la Juventus viene aperta da Radja Nainggolan. L’ex Cagliari, arrivato pochi mesi prima, non ha mantenuto le aspettative, ma trova comunque il modo di lasciare un ricordo. Al 7′ scocca un perfetto tiro al volo di collo-esterno destro, su assist un po’ casuale di Matteo Politano: il pallone segue una traiettoria sinuosa e veloce, e si infila sotto l’incrocio.

Inter-Lecce: Marcelo Brozovic (1-0)

Il secondo gol in lizza è a suo modo un “primo”. È il gol con cui Marcelo Brozovic ha aperto la goleada contro il Lecce, nella prima giornata della Serie A 2019/2020. Il primo gol di questa stagione nerazzurra, portando la firma del croato, non poteva certo essere banale. Al 21′, Antonio Candreva pesca Kwadwo Asamoah in area con un pallonetto morbido; tocco leggero del ghanese, all’indietro per Brozovic, posizionato pochi passi fuori area. Stop che posiziona già la palla correttamente, e perfetto tiro a giro lasciato partire dal numero 77. Traiettoria a rientrare, che si infila sotto l’incrocio più distante.

Inter-Lecce: Antonio Candreva (4-0)

Ancora un gol preso dal poker al Lecce che ha aperto la prima stagione all’Inter di Antonio Conte. Per tutta la partita Antonio Candreva ha fatto vedere di avere uno smalto diverso. Non solo una maggior cura nell’aspetto fisico, ma anche una tonicità atletica completamente nuova: 90 minuti che hanno (quasi) già cancellato le ultime due stagioni. Una prestazione davvero positiva, che viene suggellata all’84’. Col match sul 3-0 per i nerazzurri e i ritmi ormai blandi, Candreva pone l’ultima firma sulla partita: dai 30 metri circa, sul centro-destra, fa partire un missile che sfonda la porta, appena sotto l’incrocio dei pali opposto.

Brescia-Inter: Romelu Lukaku (0-2)

Spazio anche per Romelu Lukaku, in questa classifica. Non è il gol con cui il belga ha vinto il premio a dicembre 2019 (vedi i risultati), bensì quello che è valso la vittoria a Brescia, il 29 ottobre scorso. Per il 7° gol in 10 partite con la maglia dell’Inter, il nuovo numero 9 nerazzurro estrae una vera e propria magia. Per dovere di cronaca, è un gol nato in quelle che per Lukaku sono le condizioni migliori: parecchi metri di campo libero davanti a sé. Al 18′ della ripresa, Lukaku riceve palla nella trequarti avversaria, vicino alla linea laterale destra. Corre in parallelo, accentrandosi piano piano, finché non dà un’accelerata fulminea: supera il difensore e, da una ventina di metri, scocca un sinistro che vola a baciare di striscio il secondo palo.

Inter-Verona: Nicolò Barella (2-1)

Il primo gol di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter in campionato sarà indelebile nella sua memoria. Al minuto 83 di una gara tirata, in cui i nerazzurri si sono trovati a rimontare il Verona di Ivan Juric, il giovane centrocampista ha lanciato una magia a cui i tifosi sperano di abituarsi velocemente. Un destro a giro sotto l’incrocio che vale tutta la gioia esplosa nei secondi successivi, e il premio di gol più bello del mese di novembre 2019!