Sommer, una sfida all’Inter per il futuro e i nuovi scenari – CdS

Sommer, che di recente ha detto addio alla Nazionale Svizzera, concentrerà le sue forze solo sull’Inter. Con un solo anno di contratto, il suo obiettivo sarà anche quello di cercare la riconferma per la prossima stagione. I nerazzurri si sono tutelati con Josep Martinez che dovrebbe essere il portiere del futuro, ma togliere il porto all’esperto numero 1 svizzero non sarà facile. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

FUTURO INCERTO – Yann Sommer saluta la Svizzera per concentrarsi alla nuova stagione con l’Inter, considerata anche l’età. Il suo obiettivo sarà quello di inseguire nuovi successi con il club nerazzurro, continuando a essere un elemento chiave della squadra di Simone Inzaghi. La scorsa stagione, Sommer è stato infatti uno dei protagonisti indiscussi, contribuendo in maniera determinante a rendere la difesa dell’Inter un vero e proprio baluardo. Il futuro del portiere svizzero è tutt’altro che certo. Il suo contratto con l’Inter scade a giugno e, nonostante l’ottimo rendimento, la concorrenza interna potrebbe presto diventare un fattore determinante. Il club nerazzurro, infatti, ha investito 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Josep Martinez, portiere spagnolo acquistato con l’idea di farlo diventare il titolare della prossima stagione.

Sommer o Martinez, chi in futuro?

SFIDA APERTA – Sommer, però, non ha alcuna intenzione di lasciare il posto senza lottare. Vuole giocarsi le sue carte per convincere l’Inter a prolungare la sua avventura a Milano. In viale della Liberazione, la dirigenza ha già preso in considerazione questa eventualità, tanto da tenersi aperta l’opzione di un rinnovo annuale. La sfida, dunque, è aperta: chi sarà il numero uno dell’Inter nella stagione 2024-2025? Il piano dei nerazzurri sembra chiaro: l’estate prossima dovrebbe avvenire il passaggio di consegne tra Sommer e Martinez. Molto dipenderà da come evolverà la stagione in corso. Se Sommer riuscirà a mantenere il livello di prestazioni mostrato finora, l’Inter potrebbe riconsiderare le proprie intenzioni. D’altro canto, Josep Martinez avrà la sua occasione per mettersi in mostra, probabilmente iniziando dalla Coppa Italia. Il giovane portiere spagnolo, infatti, avrà bisogno di accumulare minuti e esperienza in vista di un futuro da protagonista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno