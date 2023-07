Sommer, spuntano alternative? L’Inter ha solo 2 idee in testa − SI

Sommer rimane il principale obiettivo dell’Inter per la porta. Ma diventa difficile vederlo in Giappone, la partenza è fissata per domenica

NO STOP − Il tema portieri rimane caldissimo in casa Inter. Ceduto Onana, Inzaghi si ritrova senza un portiere titolare. Sommer l’indiziato principale, ma tarda ad arrivare. Alfredo Pedullà di Sportitalia, con un post su Twitter, illustra la situazione: «L’Inter va in Giappone con Di Gennaro, Radu e Stankovic. Sperava (e spera ancora) di chiudere Sommer, qualche carta è stata cambiata rispetto agli accordi, ma si andrà no stop perché c’è la volontà del portiere svizzero. Altri nomi accostati (con ingaggi da 7-8 o 9 milioni) frutto di fantasia. Poi Trubin».