Sommer spara alto al Galatasaray e l’Inter ha una sola volontà – SM

Il Galatasaray, oltre a pressare Hakan Calhanoglu, ha messo nel proprio mirino anche Yann Sommer. Il portiere dell’Inter però spara alto sull’ingaggio.

RICHIESTA E VOLONTÀ – In casa Inter non c’è nessun allarme portiere. Yann Sommer è corteggiato dal Galatasaray, ma il portiere svizzero non vuole lasciare il club e anzi spara alto: richiesta di ingaggio da sette milioni di euro per due anni. No della società turca. Inoltre, come riferisce lo stesso Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset, l’Inter reputa il portiere svizzero praticamente incedibile. Non vuole cederlo e non vuole andare sul mercato per andare a prendere un altro numero uno. Sommer ha ancora un anno di contratto e anche nella prossima stagione dovrebbe giocare con la maglia della Beneamata.

Sommer e le richieste alte al Galatasaray: l’Inter non ha timori

DUALISMO – Quindi anche nella prossima stagione si aprirà il dualismo tra Sommer e Josep Martinez. D’altronde, un anno fa, quando venne preso Martinez dal Genoa fu presa una decisione: proseguire sempre con lo svizzero e man mano lo spagnolo, studiando con lo svizzero, avrebbe preso un giorno le redini definitive della porta. Dopo le apparizioni dell’ultima stagione, quest’anno probabilmente il suo minutaggio aumenterà. Il Galatasaray ad oggi è lontano dall’ex Bayern Monaco.