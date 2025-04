Sommer secondo al mondo. La classifica del CIES lo incorona!

Yann Sommer figura al secondo posto nell’ultimo report del CIES sui migliori portieri dell’ultimo anno. Al primo posto un calciatore di cui si sta parlando molto in orbita Inter.

LA NOTIZIA – Yann Sommer è secondo nel report pubblicato dal CIES in merito al rendimento dei portieri dell’ultimo anno. L’estremo difensore dell’Inter riceve dunque un ulteriore riconoscimento della bontà del lavoro svolto nell’annata, a testimonianza di come si finisca troppo spesso per sottovalutare le sue prestazioni in nerazzurro. Quanto da lui offerto nei suoi due anni all’Inter non corrisponde a un livello medio cui si potrebbe essere abituati a vedere sul rettangolo di gioco. Sommer, al contrario, sta disputando delle prestazioni da top assoluto nel suo ruolo, a prescindere dal contesto in cui è chiamato a operare.

Sommer secondo nel report del CIES: il podio completo

LA CLASSIFICA – L’Osservatorio del CIES pubblica regolarmente dei report riguardanti l’andamento dei calciatori durante una stagione. Nel caso specifico dei portieri, ad essere presi in considerazione sono soltanto coloro che soddisfano due requisiti: la percentuale di parate effettuate in Campionato è superiore alla forza difensiva delle squadre considerate; sono state disputate almeno 20 partite in Campionato negli ultimi 365 giorni. Sommer rientra pienamente in tali presupposti, risultando infatti classificato al secondo posto nel report pubblicato sul punto. A completare il podio Thibaut Courtois, terzo, e Gianluigi Donnarumma, primo.