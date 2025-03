Sommer: «Ritiro Svizzera? Ora le mie energie su Inter e famiglia»

Sommer è ritornato a parlare del suo ritiro dalla nazionale svizzera. Il portiere dell’Inter, rientrato dopo l’infortunio, adesso si dedica interamente all’Inter e ovviamente alla sua famiglia. Le sue parole direttamente in patria. Domani la grande partita con l’Atalanta.

DECISIONE PRESA – Yann Sommer, intervistato da Blick, ha parlato del suo addio in Nazionale e di come ancora viene tentato di ritornare a ricoprire la porta del suo paese: «Sono molto contento della mia decisione. Naturalmente, sono voci che mi rendono anche felice perché dimostrano che ho fatto un buon lavoro negli ultimi dieci anni. Se qualcuno annuncia il ritiro e continua a giocare ai massimi livelli, è chiaro che rimarrà una questione. Poi penso: ‘Sommer potrebbe ancora dire la sua in Nazionale’. Potrei farlo, ma ho già preso la decisione ed è stata quella corretta».

Sommer si dedica all’Inter e alla sua famiglia dopo l’addio dalla Svizzera

RIPOSO – Allo stesso tempo, Sommer parla di come adesso l’Inter sia la sua priorità maggiore. E al contempo non può dimenticare neanche la famiglia: «Adesso ripongo tutte le mie energie sull’Inter, prima dovevo sempre dividerle con la Svizzera. Ora vedo quanto siano preziosi questi giorni di riposo per prendermi una pausa, avere tempo anche per la famiglia».