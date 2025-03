Sommer, recupero record! A lavoro col tutore: nuova data per il rientro – Sky

L’Inter potrebbe presto ritrovare il suo numero uno. Yann Sommer, fermo ai box da diversi giorni a causa di una frattura alla falange prossimale del pollice della mano destra, secondo quanto riportato da Sky Sport ha iniziato oggi a lavorare con un tutore protettivo. C’è una nuova data per il recupero del numero uno nerazzurro.

RECUPERO PROCEDE – Dopo l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi, Yann Sommer ha iniziato la fase di riabilitazione. Oggi è stato il primo giorno in cui Sommer ha potuto utilizzare il tutore, uno strumento fondamentale per proteggere la zona infortunata e consentirgli di svolgere esercizi mirati senza rischi. L’Inter e il suo staff medico monitoreranno attentamente la sua condizione durante tutta la settimana, valutando eventuali miglioramenti e la risposta della mano operata ai carichi di lavoro. Se la riabilitazione procederà senza intoppi, Sommer potrebbe tornare a disposizione per la sfida di ritorno di Champions League contro il Feyenoord. Un recupero importante per Simone Inzaghi, che in assenza dello svizzero ha schierato Josep Martinez tra i pali e che sta ben figurando.

Recupero lampo! Ma prudenza necessaria

A LAVORO – Nonostante il cauto ottimismo, in casa Inter prevale la prudenza. Il ruolo del portiere richiede grande sicurezza nei movimenti e una mano non ancora completamente guarita potrebbe rappresentare un problema. Un primo passo concreto verso il recupero, che potrebbe portarlo a tornare in campo già per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, in programma l’11 marzo a San Siro. Se nei prossimi giorni Sommer dovesse avvertire dolore o difficoltà nel gestire i palloni, il suo rientro potrebbe slittare ulteriormente, magari alla sfida di campionato contro l’Atalanta del 15 marzo.