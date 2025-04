Sommer: «Momenti difficili nella ripresa! Nulla è finito ancora»

Yann Sommer, dopo la vittoria della sua Inter contro il Bayern Monaco, ha descritto in questo modo la serata dell’Allianz Arena per CbsSports.

VITTORIA – Yann Sommer ha conquistato la luce dei riflettori in Bayern Monaco-Inter. Il portiere è stato tra i migliori in campo ed è risultato decisivo in entrambi i gol segnati nel corso del match. Lo stesso estremo difensore, ex della serata, ha parlato in questo modo nel post: «Sto bene, è un’importante vittoria per noi. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto momenti difficili nel secondo tempo ma è normale contro una squadra forte come il Bayern Monaco. Abbiamo avuto comunque le nostre occasioni, abbiamo segnato due gol. Grandi gol, era importante poi difendere con grande energia, compatti e abbiamo parlato molto tra di noi. Abbiamo smesso di giocare, era difficile contro di loro che facevano pressing aggressivo. Potevamo giocare meglio, avere maggiore controllo nella ripresa con la palla tra i piedi. L’azione del gol è il nostro gol, loro pressavano e noi lanciavamo palla oltre la linea. Barella è andato dentro e siamo stati pericolosi. Sommer, il ritorno? C’è ancora il secondo match, niente è finito! Sarà una grande partita nel nostro stadio, ma serve ancora un grande lavoro per qualificarci»