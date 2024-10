Sommer o Martinez? La scelta di Empoli-Inter non esclude uno scenario!

Numerosi i ballottaggi nerazzurri nelle ultime settimane. Per Empoli-Inter si aggiunge anche quello in porta tra Yann Sommer e l’esordiente Josep Martinez. La scelta non esclude uno scenario futuro.

ALTERNANZE – Le alternanze sono quanto di più caro, e al contempo prezioso, ci sia per Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha a disposizione una rosa composta da dieci coppie di giocatore tra loro sostituibili per ruolo e non fa nulla per non sfruttarli. A richiederlo, in realtà, è lo stesso calendario nerazzurro che, tra campionato italiano ed europeo, conta una fitta lista di impegni ravvicinati. Empoli-Inter, per esempio, è tra quelli. Dopo la Juventus e prima di Venezia, Arsenal e Napoli – con solo tre/quattro sessioni di lavoro a disposizione – i nerazzurri sono attesi quest’oggi al ‘Carlo Castellani’. Nei giorni precedenti, tra le varie opzioni di formazione, si è accennato anche alla possibilità di vedere Yann Sommer accomodarsi in panchina.

Sommer a riposo in Empoli-Inter? Inzaghi guarda il calendario e valuta!

CONFERMA – Finora l’estremo difensore svizzero ha disputato tutte le dodici partite nerazzurre, rendendosi titolare al 100%. Proprio Empoli-Inter di oggi pomeriggio sembrava poter essere l’eccezione alla regola applicata da Inzaghi fino alla nona partita di Serie A. Tra i rumors proveniente da Appiano Gentile in questi giorni, infatti, la notizia di una possibile panchina per il portiere, in favore della titolarità di Josep Martinez. Il giovane argentino, arrivato in estate proprio per svolgere il ruolo di vice di Sommer, non ha mai disputato alcuna partita ufficiale. Empoli-Inter sarebbe potuta essere la sfida d’esordio, anche se non davanti ai tifosi nerazzurri. Stando alle ultime sulla probabile formazione nerazzurra, però, Inzaghi sembra confermare ancora una volta il suo numero uno tra i pali, nonostante la prestazione poco soddisfacente contro la Juventus e i tredici gol totali incassati dopo dodici partite.

IPOTESI FUTURA – Tuttavia, va sottolineato come l’eventuale assenza di Sommer in Empoli-Inter non si sarebbe dovuta attribuire a una sorta di ‘punizione’ o di sfiducia nei suoi riguardi. Bensì, come spiegato all’inizio, alla volontà di Inzaghi di provare a risparmiare alcuni suoi fedelissimi in vista dei numerosi impegni segnati di rosso sul calendario nerazzurro. Tenendo ciò in considerazione, dunque, non è da escludere che la panchina di Sommer non possa avvenire proprio nel prossimo match di campionato contro il Venezia, che precederà quello di Champions League contro l’Arsenal. In ogni caso il giovane Martinez sarà certamente pronto al grande momento, entusiasta di debuttare finalmente con la maglia nerazzurra.