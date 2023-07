Sommer-Inter in via di definizione! Sostituto Bayern Monaco − Sky

Sommer all’Inter in dirittura d’arrivo. C’è fiducia nel chiudere l’operazione nelle prossime ore. Il Bayern Monaco tratta per il suo sostituto

IN VIA DI DEFINIZIONE − Luca Cilli a Sky Sport 24 aggiorna sulla questione Yann Sommer, ormai in dirittura d’arrivo con l’Inter: «Non è ancora fatta, ma in queste ore l’Inter conta di definire il tutto. Una soluzione si troverà appena il Bayern Monaco chiuderà l’operazione con il Valencia per Mamardashvili. L’Inter non pagherà la clausola da sei milioni di euro, bensì il costo del cartellino da 4 milioni. Operazione impostata, sarà lui il sostituto di André Onana».