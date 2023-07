Sommer, l’Inter c’è ma non si esclude un’altra ipotesi (a sorpresa!)

Più lunga del previsto la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Yann Sommer. Fonti vicine al club bavarese, non escludono una via sorprendente

SCENARI − Estenuante la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Sommer. L’Inter spinge per averlo, ma il Bayern frena perché prima dovrà trovare un sostituto. Dunque, ad oggi, il club nerazzurro si trova ancora senza un portiere titolare. Fonti vicine al club bavarese, Manuel Bonke, non esclude un’altra ipotesi interna al club tedesco. Decisamente sorprendente. Ovvero, che lo svizzero potrebbe alla fine anche rimanere al Bayern.